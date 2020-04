Life

Εκρηκτική αύξηση στην κατανάλωση πασατέμπου και ποπ κορν

Μετά τα απολυμαντικά, τα χαρτιά υγείας και τα... πορτοκάλια, οι Έλληνες στράφηκαν στα τα φθηνά και ταπεινά «σπόρια»...

Στην αρχή αγοράσαμε σωρηδόν τα αντισηπτικά και απολυμαντικά. Κατόπιν και πριν σχεδόν ξεκινήσει το «μένουμε σπίτι» φορτώσαμε τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ με χαρτιά υγείας, ζυμαρικά κάθε είδους, ρύζια, άλευρα, δημιουργώντας στοκ στα ντουλάπια της κουζίνας για όλα σχεδόν τα είδη πρώτης ανάγκης. Η αναγκαστική παραμονή στο σπίτι έφερε και τις συμβουλές των διατροφολόγων για καλύτερο χτίσιμο του ανοσοποιητικού απέναντι στον κορονοϊό και γενικά στους ιούς με αποτέλεσμα πολλά θρεπτικά τρόφιμα (εποχικά και μη) να εξαφανίζονται γρήγορα από πάγκους και ράφια, όπως τα πορτοκάλια που ενδείκνυνται για την πρόσληψη βιταμίνης C ή τα αβγά, που ως θρεπτικό κι εύκολο φαγητό «ανέβηκε» στις επιλογές μας.

Συμβουλές επί συμβουλών από ειδικούς, σεφ και γιατρούς για το τι είναι καλό να τρώμε κλεισμένοι πολλές μέρες στο σπίτι σε σνακ, γεύματα και δείπνα και μέσα στα παρεπόμενα του εγκλεισμού εξαφανίστηκε η μαγιά ακόμη κι από τους φούρνους καθώς το διαδίκτυο κατακλύστηκε από video DIΥ(φτιάξτο μόνος σου)και για το ψωμί. Εκεί όμως που πραγματικά ξαφνιάζουν τα ποσοστά κατανάλωσης των κλεισμένων στα σπίτια Ελλήνων είναι τα φθηνά και ταπεινά «σπόρια», δηλ. κολοκυθόσπορος, ηλιόσπορος (τα λεγόμενα και μπατιρόσπορα) και οι σπόροι καλαμποκιού (για σπιτικό ποπ κορν), τα οποία απ' ό,τι φαίνεται ...μασουλήθηκαν (στις προβολές ταινιών;) χωρίς μέτρο.

«Η αύξηση κατανάλωσης σε ηλιόσπορο, κολοκυθόσπορο, καλαμπόκι αυτή την περίοδο του "Μένουμε σπίτι" ήταν εκρηκτική και σχεδόν στο 100% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων -Βιοτεχνών Ξηρών Καρπών Β. Ελλάδος και γραμματέας του ΕΒΕΘ Πάνος Μενεξόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Μενεξόπουλο, «οι περισσότεροι, κατά την αναγκαστική παραμονή τους στο σπίτι, κυρίως στα αστικά κέντρα, επέλεξαν τους φθηνούς ξηρούς καρπούς και όχι τους "ωμούς" (άψητους), πχ φρέσκα καρύδια ή αμύγδαλα», που σε συγκεκριμένη ποσότητα ανά ημέρα κάνουν περισσότερο καλό στον οργανισμό, όπως υποστηρίζουν διατροφολόγοι και άλλοι ειδικοί.

Οι ξηροί καρποί (φιστίκια, αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κολοκυθόσπορος) θεωρούνται μια καλή πηγή καλών λιπαρών, ινών και άλλων ωφέλιμων θρεπτικών ουσιών και κάθε «ξηροκάρπιο» προσφέρει διαφορετικά διατροφικά οφέλη. Οι Έλληνες καταναλώνουν ετησίως 8,5 κιλά ξηρούς καρπούς/άτομο και μια από τις εξηγήσεις για την παρατηρούμενη κατανάλωση των παραπάνω φθηνών ξηρών καρπών σχετίζεται και με το μέσο εισόδημα. Η μεγαλύτερη παραγωγή ηλιόσπορου και κολοκυθόσπορου στην Ελλάδα προέρχεται πάντως από τους τρεις νομούς της Θράκης και απ' αυτούς καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας ζήτησης στην εγχώρια αγορά ξηρών καρπών.

Πολλοί έμποροι ανέμεναν μεγαλύτερη κατανάλωση των αποξηραμένων φρούτων και ωμών ξηρών καρπών που βρίσκονται ψηλά στη λίστα μιας ισορροπημένης διατροφής, αλλά η ζήτηση σ' αυτά κινήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στα συνήθη εποχικά πλαίσια, ενώ και η περίοδος της νηστείας στην οποία κατά κανόνα παρατηρείται αύξηση κατανάλωσης των αποξηραμένων φρούτων και καρπών δεν εμφανίζει διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης στα ροφήματα με ελληνικά φυτικά προϊόντα (κυρίως αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά). Σ' αυτό πιθανόν να συνετέλεσε και η επικρατούσα άποψη ότι τα «ζεστά» (ροφήματα) βοηθούν στην αντιμετώπιση των ιών αλλά και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου.

«Υπάρχει μία αυξητική τάση προς τα ροφήματα που είναι και υγιεινά. Σε σύγκριση με πέρυσι παρατηρούμε μια στροφή προς τα ζεστά ροφήματα με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, κυρίως στο τσάι του βουνού (Greek Mountain Tea) και το χαμομήλι, ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Θανάσης Μπαγκατζούνης εκπρόσωπος εταιρίας εμπορίας μπαχαρικών, αρωματικών φυτών- βοτάνων και ροφημάτων με έδρα τη Δ. Μακεδονία. Σύμφωνα με τον κ. Μπαγκατζούνη, η αύξηση αυτή υπολογίζεται στο 15-20%.