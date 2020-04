Κοινωνία

Με τι καιρό θα γιορτάσουμε το Πάσχα

Βελτιώνεται περισσότερο ο καιρός. Ποιες οι καιρικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα.

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν έως τη Δευτέρα του Πάσχα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις τοπικού χαρακτήρα, αναμένονται το Μεγάλο Σάββατο, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει τη Δευτέρα του Πάσχα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο έως το Μεγάλο Σάββατο, οπότε θα φτάσει κατά τόπους τους 24-25 βαθμούς, ενώ στη συνέχεια δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ. Ενίσχυσή τους αναμένεται τη Δευτέρα του Πάσχα, οπότε στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.