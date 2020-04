Κοινωνία

Αυτός είναι ο 37χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο 37χρόνος, που αρνείται τις κατηγορίες, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία του 37χρονου Χανιώτη που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 37χρονου ημεδαπού, o οποίος εμπλέκεται σε ποινική υπόθεση κατά ανηλίκων. Πρόκειται για τον:





Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, τηλεφωνικά στους αριθμούς, 28210-25802 και 2810-25803, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας»

Ο 37χρόνος που αρνείται τις κατηγορίες οδηγήθηκε το μεσημέρι στην ανακρίτρια Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί.