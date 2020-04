Αθλητικά

Κατερίνα Στεφανίδη: συνεχίζει την προπόνηση... σκάβοντας! (βίντεο)

Συνεχίζει δυναμικά την προπόνηση, αλλά με έναν ξεχωριστό τρόπο!

Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε η Κατερίνα Στεφανίδη για την προπόνησή της!

Η σπουδαία Ελληνίδα αθλήτρια πήρε την τσάπα και άρχισε να σκάβει σε ένα χωράφι!

Με ένα βίντεο και γράφοντας «Η προπόνηση συνεχίζεται για την καλοκαιρινή σεζόν του 2020. Αυτό θυμίζει επι κοντώ;» αναρωτιέται η Κατερίνα Στεφανίδη.

Δείτε το βίντεο: