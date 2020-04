Κοινωνία

Είχαν μετατρέψει όχημα σε αποθήκη με λαθραία τσιγάρα

Στα χέρια της αστυνομίας τρεις άνδρες. Όλα όσα βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Σε αποθήκη γεμάτη λαθραία καπνικά προϊόντα είχαν μετατρέψει ένα βαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με αλλοδαπούς που διακινούν παράνομα καπνικά προϊόντα στην περιοχή του Περιστερίου, χρησιμοποιώντας ως χώρο αποθήκευσης σταθμευμένο όχημα τύπου βαν, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω και κατόπιν αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους καθώς και εντός του οχήματος 25.700 πακέτα τσιγάρων και 1.190 πακέτα καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.