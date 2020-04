Κοινωνία

Άνοιξε εκκλησία στην Αθήνα – Πιστοί προσκύνησαν τον Επιτάφιο (βίντεο)

Αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ο Ιερός Ναός έμεινε ανοικτός για τους πιστούς, που σχημάτισαν ουρά για να μπουν και να προσκυνήσουν.

Ανοικτός έμεινε - για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα - ο Ιερός Ναός του Αγίου Θωμά στους Αμπελόκηπους Αττικής, στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα οι πιστοί να προσέλθουν κατά μόνας για να προσευχηθούν και να προσκυνήσουν.

Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, συγκεκριμένα, οι πολίτες σχημάτισαν μικρές ουρές στον προαύλιο χώρο του ναού, περιμένοντας τη σειρά τους, προκειμένου να εισέλθουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, όπως μεταδίδει το sputniknews.gr

Στην είσοδο βρίσκονταν δύο άτομα, τα οποίοι “ήλεγχαν” την είσοδο των πιστών, λέγοντας χαρακτηριστικά “ένας μπαίνει, ένας βγαίνει”, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συνωστισμού και συγχρωτισμού.

Η έξοδος από τον Ιερό Ναό γινόταν στη συνέχεια από την πλαϊνή είσοδο.

Στο εσωτερικό, οι πιστοί άναψαν κεριά, προσκύνησαν και φίλησαν τις εικόνες αλλά και τον Επιτάφιο. Παρών ήταν και ιερέας.

Λίγο αργότερα, πάντως, η πόρτα του Ιερού Ναού έκλεισε.

Ωστόσο, αυτό που έλαβε χώρα στους Αμπελόκηπους, αντίκειται τόσο στα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων, όσο και στην απόφαση για κεκλεισμένων των θυρών λειτουργία των εκκλησιών.

Χαρακτηριστικά, στην ιστοσελίδα του Ιερού Ναού Αμπελοκήπων (Γουδή) αναφέρεται:

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093 Κ.Υ.Α., ο Ιερός Ναός θα παραμείνει κλειστός για τους πιστούς κατά την περίοδο ισχύος της, ήτοι από 12-04-2020 έως 20-04-2020

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές αρχές έχουν καταρτίσει ειδικό σχέδιο, με συνεχείς περιπολίες – ακόμη και από αστυνομικούς με πολιτικά – έξω από τις εκκλησίες.