Οικονομία

Μεγάλη Παρασκευή: Παράταση στο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του αρμόδιο υφυπουργού που αφορά στην παράταση του ωραρίου λειτουργίας των σούπερ μάρκετ.

Παρατείνεται η λειτουργίας των σούπερ μάρκετ για σήμερα Μ. Παρασκευή, έως τις 20.30, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter αναφέρει:

«Για σήμερα Μ. Παρασκευή και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας των υπεραγορών (Σούπερ Μάρκετ) έως τις 20:30».