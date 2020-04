Πολιτική

Τουρκική πρόκληση με υπερπτήσεις την Μεγάλη Παρασκευή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, έγινε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής.

Ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 και μεμονωμένο F-16 πραγματοποίησαν υπέρπτηση πάνω από τον Αρχάγγελο Ρόδου.

Τα τουρκικά μαχητικά μπήκαν στο FIR Αθηνών στις 16:04 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής.

Οι υπερπτήσεις έγιναν στα 15.000 πόδια.