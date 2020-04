Τοπικά Νέα

Απεγκλωβισμός από φλεγόμενο διαμέρισμα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, από όπου απεγκλωβίστηκε ένα άτομο.

Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Δάμωνος στην περιοχή των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης από άγνωστα μέχρις στιγμής αίτια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις 13.15 και έσπευσαν επί τόπου τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε ένας άντρας με βαριά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Άλλα δύο άτομα είχαν προλάβει να βγουν νωρίτερα από το διαμέρισμα με ελαφρά εγκαύματα.

Φωτογραφίες: thestival.gr