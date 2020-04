Κόσμος

Κουπόνια για ψώνια στην Ουχάν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κίνητρο για την επανεκκίνηση της επί μήνες «παγωμένης» οικονομίας της δίνει η κινεζική επαρχία, που έγινε αφετηρία της πανδημίας.

Κουπόνια αξίας 500 εκατομμυρίων γουάν ή σχεδόν 707.000 δολαρίων θα μοιράζει από τις 19 Απριλίου ο δήμος της Ουχάν στους κατοίκους της κινεζικής επαρχίας, από όπου ξεκίνησε η επιδημία του κορονοϊού.

Η οικονομία της περιοχής, όπως και ολόκληρης της χώρας, έχει πληγεί σημαντικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων που εδώ και μήνες είναι σε ισχύ και οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν να μοιράσουν κουπόνια για αγαθά και υπηρεσίες, με στόχο την επανεκκίνηση της.

Τα κουπόνια καλύπτουν μία γκάμα συναλλαγών, μεταξύ των οποίων για φαγητό, επισκευές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και τομείς του τουρισμού.

Μέρος αυτών των κουπονιών θα διατεθεί αποκλειστικά σε χαμηλόμισθους και νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Τα κουπόνια θα δοθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη από τις 19 Απριλίου μέχρι τα τέλη Μαΐου, με ισχύ από τις 20 Απριλίου και η δεύτερη θα ξεκινήσει μία εβδομάδα αργότερα και τα κουπόνια θα δίνονται κάθε Πέμπτη με άμεση, αλλά εβδομαδιαία ισχύ.

Οι κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να παίρνουν τα κουπόνια μέσω εφαρμογών στα κινητά τους, ενώ η κάθε εφαρμογή θα αντιστοιχεί σε μία υπηρεσία που θα θέτει τους δικούς της όρους.