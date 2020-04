Κόσμος

Κορονοϊός: 847 θάνατοι σε ένα 24ώρο στη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παραμένει στα ύψη ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στους 14.576 έφτασε ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Βρετανία από τον κορονοϊό, μετά από άλλο ένα 24ωρο, στο οποίο καταγράφηκαν 847 νέοι θάνατοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Ο πρώην υπουργός Υγείας και σημερινός πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, Τζέρεμι Χαντ, που σήμερα πραγματοποίησε ακρόαση για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν, γρήγορα και μαζικά, διαγνωστικά τεστ για τον ιό στον πληθυσμό, όπως και ιχνηλάτηση όλων όσων έρχονται σε επαφή με κάποιον που έχει τον ιό. Αρχικά είπε θα μπορούσε να δοκιμαστεί η πρακτική σε περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλοί αριθμοί περιστατικών, ώστε να εξετάζεται εκεί το ενδεχόμενο της άρσης του lockdown.