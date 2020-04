Κόσμος

Κορονοϊός: Εκατόμβη θυμάτων το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασαν τους 1.7000 τα θύματα του COVID-19 στη γειτονική μας χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Κατά 4.353 αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 στην Τουρκία το τελευταίο 24ωρο, ενώ καταγράφηκαν 126 νέοι θάνατοι, με αποτέλεσμα ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων στη χώρα από τον νέο κορονοϊό να ανέρχεται σε 1.769, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κότζα.

Το σύνολο των κρουσμάτων από τον ιό ανέρχεται σε 78.546, είπε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας.

Συνολικά, 8.631 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.