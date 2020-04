Κόσμος

Κορονοϊός: Μέτρα μέχρι και τον Ιούνιο στην Ιταλία

Σε δεινή οικονομική θέση πάνω από 20 εκατομμύρια Ιταλοί, εξαιτίας της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία. Περισσότεροι από 500 νεκροί το τελευταίο 24ωρο.

575 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 22.745 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν άλλα 3.493 κρούσματα, με τον συνολικό απολογισμό να ανέρχεται σε 172.434. Από την έναρξη της πανδημίας, 42.727 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

2.812 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 25.786 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 78.364 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 64.135 και οι νεκροί 11.851. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 21.834, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.903. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 15.374, με 1.026 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με χθες (293 λιγότερα κρούσματα), ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 50 περισσότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για 14η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο. Οι θεραπευμένοι, είναι 491 περισσότεροι από το περασμένο εικοσιτετράωρο. Η κυβέρνηση της Ρώμης σχεδιάζει τη μετάβαση στη λεγόμενη “Φάση 2”, με βαθμιαία έξοδο από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ετοιμάζεται να παρατείνει την οικονομική βοήθεια προς τους πολίτες που υπέστησαν οικονομική ζημιά, μέχρι και τον Ιούνιο.

Η παράταση αυτή, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο διαρροές στον ιταλικό Τύπο, θα αφορά όλες της μορφές οικονομικής και κοινωνικής βοήθειας: από το ταμείο ανεργίας, μέχρι την στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και άλλα βοηθήματα για τις πιο αδύναμες, οικονομικά κατηγορίες.

Η κυβέρνηση Κόντε, μάλιστα, φέρεται έτοιμη να εγκρίνει «κοινωνικό εισόδημα έκτακτης ανάγκης», το οποίο αναμένεται να χορηγηθεί και στους πολίτες που δούλευαν, χωρίς ένσημα και συμβόλαιο, σε εταιρίες οι οποίες έχουν κλείσει. Παράλληλα, η μηνιαία οικονομική ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, είναι πιθανό να αυξηθεί από τα 600 ευρώ του Μαρτίου, στα 800 ευρώ.

Σύμφωνα με έρευνα του ιταλικού πανεπιστημίου της Τούσια, στην κεντρική Ιταλία, 21 εκατομμύρια Ιταλοί, την περίοδο αυτή βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Δέκα εκατομμύρια πολίτες έχουν σχεδόν μηδενικό εισόδημα. Με το προσωρινό κλείσιμο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, 3,7 εκατ. εργαζόμενοι έχασαν την μόνη πηγή εισοδήματος που διέθεταν. Με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, κυρίως για παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά και για πολίτες οι οποίοι ζουν μόνοι και συντηρούνται χωρίς καμία άλλη βοήθεια.