Πολιτική

Με Σαββόπουλο οι ευχές της Πολιτικής Προστασίας για το Πάσχα: Θα βγούμε νικητές! (βίντεο)

Μέσω βίντεο εύχονται καλό Πάσχα η Πολιτική Προστασία και ο μουσικοσυνθέτης Διονύσης Σαββόπουλος.

Με ένα νέο βίντεο που συνοδεύεται από τη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, η Πολιτική Προστασία στέλνει τις ευχές για το Πάσχα.

Το βίντεο, το οποίο έχει αναρτήσει στο Facebook ο υφυπουργός, Νίκος Χαρδαλιάς, «κλείνει» με ένα μήνυμα από τον ίδιο τον δημιουργό για τη διαφορετικότητα της φετινής Ανάστασης.

«Ίσως αυτό το Πάσχα να μην είναι ολόιδιο με τα προηγούμενα και όπως τα έχουμε συνηθίσει, όμως για εμάς τους Έλληνες αυτό το Πάσχα έχουμε διπλό λόγο για να γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε την πιο μεγάλη θρησκευτική μας γιορτή, την πίστη μας, αλλά μαζί να γιορτάσουμε και την πίστη στις δυνάμεις μας. Να γιορτάσουμε τη θέλησή μας, το κουράγιο μας και όλα αυτά που έχουμε πετύχει μαζί μέχρι τώρα και που μας δίνουν το δικαίωμα να αισιοδοξούμε.

Με λίγη προσοχή ακόμα, θα αφήσουμε πίσω μας αυτή τη δύσκολη εποχή. Θα βγούμε από τη δυσκολία και θα βγούμε νικητές και αυτό λέει πολλά για τις ικανότητες του λαού μας και κάνει αυτό το Πάσχα ίσως πιο σπουδαίο από κάθε άλλο», αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας με το βίντεο.