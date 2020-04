Υγεία - Περιβάλλον

Ο Γιώργος Ξυνόπουλος στον ΑΝΤ1 για το “ελληνικό τεστ” για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας γιατρός, μέλος της ερευνητικής ομάδας μιλά για το τεστ που ανακάλυψε η επιστημονική ομάδα που εργάζεται το Λονδίνο.