Πολιτισμός

“Ιησούς από τη Ναζαρέτ”: Ο “Ιωσήφ” στον ΑΝΤ1 για τα παρασκήνια της σειράς (βίντεο)

Τις ευχές του από το σπίτι του μέσω ΑΝΤ1 έστειλε ο διάσημος ηθοποιός Γιώργος Βογιατζής, που θυμάται όσα έγιναν στα γυρίσματα της σειράς.