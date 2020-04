Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενείς με Συγγενή Καρδιοπάθεια και Κορoνοϊός

Γράφει η Δρ Αφροδίτη Τζίφα MD (Res), MRCP, FRCPCH, Παιδοκαρδιολόγος – Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Διευθύντρια Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, Επιστ. Συνεργάτις ΥΓΕΙΑ, Επιστ. Συνεργάτις ΛΗΤΩ.

Με αφορμή την ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη συγκυρία που έχει προκύψει από την λοίμωξη με τον ιό Covid 19, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ομάδα ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια.

Ο ιός φαίνεται ότι ελάχιστα επηρεάζει τη γενική υγεία των παιδιών όπως έχει γνωστοποιηθεί. Συγκεκριμένα, νόσηση σε παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα μόνο σε ένα παιδί στην Κίνα.

Δεν ανήκουν όλοι οι ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια στις ευπαθείς ομάδες.

Τα παιδιά και οι ενήλικες που έχουν χειρουργηθεί επιτυχώς για συγγενή καρδιοπάθεια με πλήρη διόρθωση της καρδιοπάθειας, ανήκουν στο γενικό παιδιατρικό ή ενηλίκων πληθυσμό και ισχύουν για αυτούς οι ίδιες προφυλάξεις όπως και στο γενικό κοινό.

Παιδιά και ενήλικες με ή χωρίς διορθωμένη συγγενή καρδιοπάθεια που πάσχουν από αρρυθμίες, επίσης αντιμετωπίζονται όπως ο γενικός πληθυσμός.

Τα παιδιά και οι ενήλικες με ήπια υπολειπόμενα προβλήματα (μεσοκολπική / μικρή μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ήπιες βαλβιδικές στενώσεις και ανεπάρκειες, ήπιες αγγειακές στενώσεις που δεν χρήζουν διόρθωσης κλπ) επίσης δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Τα παιδιά και οι ενήλικες που είναι σε χειρουργική λίστα είναι καλό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και η απουσία ή μη από το σχολείο ή την εργασία πρέπει να συζητάται με τον θεράποντα Παιδοκαρδιολόγο /Παιδοκαρδιοχειρουργό.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν παιδιά και ενήλικες που:

Είναι σε λίστα προς μεταμόσχευση ή έχουν ήδη μεταμοσχευθεί. Έχουν σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια μη διορθωμένη με ή χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια. Έχουν σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια μη διορθωμένη με ή χωρίς χαμηλό κορεσμό < 90% (κυανωτική νόσος). Έχουν καρδιακή νόσο που έχει χαρακτηριστεί ανεγχείρητη, ιδιαιτέρως όταν συνδυάζεται με κυάνωση. Έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, πχ σοβαρού τύπου μυοκαρδιοπάθειες. Έχουν συγγενή καρδιοπάθεια με συνοδό πνευμονική υπέρταση.

Συστήνεται στους ασθενείς συγγενών καρδιοπαθειών να μην ενημερώνονται ή αναπαραγάγουν μη επιστημονικά αποδεδειγμένες πληροφορίες από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ενέχεται ο κίνδυνος λανθασμένης πληροφόρησης και αδικαιολόγητου πανικού.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους επίσημους φορείς του κράτους και τα τηλέφωνα που έχουν κοινοποιηθεί. Σε περίπτωση που προκύψουν νεότερα δεδομένα για τους ασθενείς μας από την παρούσα νόσο, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΜΗΤΕΡΑ, στις 11 Μαρτίου 2020. Έχει ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις ταχέως εξελισσόμενες πληροφορίες σχετικά με το COVID-19.