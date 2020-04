Υγεία - Περιβάλλον

Συμβουλές Διατροφικής Συμπεριφοράς: #ΜένουμεΣπίτι #menoumespiti

Γράφει η Κατερίνα Α. Χρέμου, MSc - Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Υπεύθυνη Διαιτολογικού Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ.

Τώρα που οι συνθήκες επιβάλλουν οικιοθελή εγκλεισμό και περιορισμό των μετακινήσεωνυπάρχει χρόνος να υιοθετήσετε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων.

Να καταναλώνετε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα.

Τρώτε το ουράνιο τόξο, δηλαδή φάτε μια ποικιλία από φρούτα και λαχανικά. Κάθε χρώμα προσφέρει διαφορετικές βιταμίνες και μέταλλα.

Αποθηκεύστε φρέσκα φρούτα και λαχανικά στο ψυγείο ή έξω (σε σκιερό μέρος προστατευμένο από τη βροχή). Αποφύγετε το πλύσιμο ή την κοπή τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα διαρκέσουν περισσότερο,

Παρόλο που δεν σχετίζεται άμεσα με τη διατροφή, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και να έχετε καλό ύπνο. Η τακτική άσκηση και η επαρκής ανάπαυση είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ζυγιστείτε τακτικά, στην ιδία ζυγαριά, 2 φόρες την εβδομάδα. Αν εντοπίσετε ασυνήθιστη αύξηση σωματικού βάρους, φροντίστε να καταναλώσετε μικρότερες μερίδες φαγητού ή να ασκηθείτε, ακόμα και εντός σπιτιού, για λίγη περισσότερη ώρα.

Μην έχετε σπίτι « Τρόφιμα πειρασμούς» όπως μικρά γλυκά, σοκολατάκια κτλ. και αν τα έχετε, να μην βρίσκονται σε κοινή θέα ή σε εύκολη πρόσβαση.

Καταγράφετε ημερολόγιο κατανάλωσης τροφίμων, στο τέλος της ημέρας για να συνειδητοποιήσετε ποσό έχετε φάει.

Να καταναλώνετε επαρκή ποσότητα νερού.

Μην υπερβάλλετε στα ψώνια. Θα υπάρχει επάρκεια τροφίμων στην αγορά. Όσο περισσότερα ψωνίζετε, τόσα περισσότερα θα καταναλώσετε. Επίσης, μπορεί να καταλήξετε να δαπανήσετε πάρα πολλά χρήματα για πράγματα που δεν θα χρειαστείτε.

Αποφύγετε το Delivery και το take away. Τα τρόφιμα είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, αλάτι και θερμίδες. Μαγειρέψτε μαζί με την οικογένεια σας, εύκολες και υγιεινές συνταγές.

Μείνετε μακριά από τα "μαγικά χάπια" και τα "superfoods" που υπόσχονται προστασία από τον κορωνοϊό. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για κανένα από αυτά.

Μην πανικοβληθείτε. Η διατήρηση της ηρεμίας και της υγιεινής μπορεί πραγματικά να μας σώσει. Να προσπαθήσετε να είστε αισιόδοξοι, ότι όταν τελειώσει όλη αυτή η ιδιάζουσα πρωτόγνωρη συνθήκη, θα είναι καλοκαίρι και θα χρειάζεται να μπαίνετε και πάλι στα κομψά σας ρούχα.

