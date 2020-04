Υγεία - Περιβάλλον

Νέος κορονοϊός: Μέτρα περιορισμού μετάδοσης

Γράφει ο Αθανάσιος Σκουτέλης, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος Διευθυντής Β’ Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η νέα πανδημία που έχει πλήξει την παγκόσμια κοινότητα τους τους τελευταίους 3 μήνες οφείλεται σε έναν νέο κορωνοϊό που προκαλεί αναπνευστική λοίμωξη (COVID -19).

Ξεκίνησε από επαρχία της Κίνας στο τέλος του 2019, προερχόμενος από το ζωικό βασίλειο και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρόλο που δεν έχει υψηλή θνητότητα έχει εξαιρετικά μεγάλη μεταδοτικότητα, εξ ου και το γεγονός ότι προκάλεσε ταχύτατα πανδημία.

Μετάδοση

Μεταδίδεται από αεροσταγονίδια από εκκρίσεις του αναπνευστικού τα οποία λόγω βαρύτατος πέφτουν μετά από 1-1.5 μέτρα στο έδαφος ή σε επιφάνειες. Συνεπώς μεταδίδεται και πολύ εύκολα από μολυσμένες επιφάνειες μέσω των χεριών μας που στη συνέχεια μεταφέρουν τον ιό στο στόμα, μύτη, μάτια.

Συμπτώματα

Κατά κανόνα προκαλεί πολύ ήπια νόσηση του ανωτέρου αναπνευστικού (πονόλαιμο, βήχα, μπούκωμα στη μύτη, μυαλγίες, πυρετό) και δεν χρειάζεται καν επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε άτομα με παράγοντες κινδύνου ή μεγάλη ηλικία μπορεί να προκαλέσει χαρακτηριστική βαρεία πνευμονία (με υψηλό πυρετό και δύσπνοια) που συνοδεύεται από μεγάλη θνητότητα.

Διασπορά

Στην αρχή της επιδημίας στη χωρά μας έγινε προσπάθεια ιχνηλάτησης και περιχαράκωσης των μεμονωμένων περιστατικών από γνωστή πηγή («εισαγόμενα»).

Τώρα όμως (2η εβδομάδα Μαρτίου) που έχουν αρχίσει και πληθαίνουν τα «ορφανά» (αγνώστου πηγής μόλυνσης) κρούσματα έχουμε εισέλθει στη φάση της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης.

Μέτρα περιορισμού μετάδοσης

Η τήρηση με ευλάβεια των μέτρων ατομικής υγιεινής είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αποφυγή της διασποράς.

Συγκεκριμένα:

συνεχές πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχα διαλύματα για 20΄΄τουλάχιστον

όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλο ή την καμπή του αγκώνα μας.

κρατάμε απόσταση ασφάλειας τουλάχιστον 2 μέτρα για να προφυλαχθούμε.

αποφεύγουμε χειραψίες, αγκαλιές, φιλιά.

αποφεύγουμε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα και άσκοπες επισκέψεις στα νοσοκομεία.

η χρήση μάσκας (απλής χειρουργικής) προφυλάσσει όταν κάποιος που νοσεί την φοράει για να μην μολύνει και άλλους. Δεν προσφέρει επιπλέον ασφάλεια στον ασυμπτωματικό που τη φοράει.

Το test ανίχνευσης του ιού δεν έχει νόημα να γίνεται σε ασυμπτωματικούς.

Όταν παρουσιάσουμε (ήπια) συμπτώματα, βάζουμε μάσκα και απομονωνόμαστε από τους άλλους. ΔΕΝ πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.

Όταν έχουμε επίμονο ψηλό πυρετό και δύσπνοια (λαχάνιασμα, δυσκολία στην αναπνοή, αδυναμία ολοκλήρωσης μιας πρότασης) πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ΕΟΔΥ 210 5212054, τετραψήφιο 1135.

Όταν έλθουμε σε επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα βάζουμε μάσκα και αυτοπεριοριζόμαστε σπίτι μας (προστατεύοντας πάντα τους οικείους μας) για 2 εβδομάδες.

Στη χώρα μας εδώ και λίγα 24ωρα έχουν επιβληθεί έγκαιρα σκληρά και επώδυνα οριζόντια μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της διασποράς και την προστασία των υγειονομικών δομών. Αν τηρηθούν με ευλάβεια από όλους μας σε συνδυασμό με τα μέτρα ατομικής υγιεινής θα είναι αποτελεσματικά και θα μας προστατέψουν από ολέθριες και μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε μικρή χώρα αλλά μεγάλος λαός στα δύσκολα. Η τύχη όλων μας είναι στα χέρια του καθενός μας.

