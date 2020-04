Life

Σουηδία: Νοσηλεύτρια η πριγκίπισσα Σοφία στη μάχη με τον κορονοϊό

Έβγαλε το στέμμα και προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε νοσοκομείο της Στοκχόλμης.

Έπειτα από εκπαίδευση εξπρές διάρκειας τριών ημερών, η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας ένωσε τις δυνάμεις της με το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας της, μεσούσης της υγειονομικής κρίσης που συνδέεται με τον νέο κορονοϊό, γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το παλάτι.

Η 35χρονη πριγκίπισσα προσφέρει από χθες εθελοντικά τις υπηρεσίες της ως βοηθός νοσηλευτή στο νοσοκομείο Sophiahemmet της Στοκχόλμης.

«Ως επίτιμη πρόεδρος του Sophiahemmet, θέλει να προσφέρει τη βοήθειά της στην κρίση που μαστίζει τη Σουηδία» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαργκαρέτα Τόργκρεν, η εκπρόσωπος Τύπου του παλατιού.

Η πριγκίπισσα Σοφία, η οποία εντάχθηκε στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας αφού παντρεύτηκε το 2015 τον πρίγκιπα Κάρολο Φίλιππο, παρακολούθησε για τρεις ημέρες εντατικά μαθήματα, προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά της στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Τα μαθήματα αυτά αποτελούν μέρος πρωτοβουλίας που στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στους τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας και το προσωπικό καμπίνας των αεροπορικών εταιρειών, που έχουν τεθεί σε τεχνική ανεργία λόγω της πανδημίας, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τα νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας της χώρας.

Η Σουηδία μετρά 13.216 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού και 1.400 θανάτους.