Παράξενα

Κορονοϊός: Γιόρτασε τα γενέθλιά της μόνη με τούρτα….χαρτί τουαλέτας (βίντεο)

Μία νεαρή πέρασε ένα μήνυμα προς όλους αυτούς που εξαφάνισαν το χαρτί υγείας από τα ράφια του σούπερ μάρκετ για γιόρτασε μόνη τα γενέθλιά της.

Μια νεαρή Ρωσίδα ζαχαροπλάστης έφτιαξε μία…διαφορετική τούρτα για να γιορτάσει φέτος μόνη της τα γενέθλιά της, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει φέρει ο κορονοϊός.

Η Ναταλία έφτιαξε την τούρτα της σε σχήμα χαρτιού υγείας.

Τράβηξε στη συνέχεια σε βίντεο τον εαυτό της, το ανέβασε στα social media κι αυτό έγινε viral.

Η νεαρή ήθελε να αποτυπώσει , με την κίνησή της, τον πανικό που επικράτησε τις πρώτες μέρες της καραντίνας, όταν άδειασαν τα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ από τα χαρτιά υγείας.

Αμέσως εκατοντάδες κόσμου της ζήτησαν να τους φτιάξει μια ίδια τούρτα, αλλά εκείνη αρνήθηκε, λέγοντας πως δε θέλει να βγάλει χρήματα από το viral βίντεό της.