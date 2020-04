Κοινωνία

Η ΚΥΑ για το διπλασιασμό των προστίμων σε όσους δε μένουν στο σπίτι το Πάσχα

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα αυστηροποιημένα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από το Μεγάλο Σάββατο.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα δρακόντεια μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου δημοσιεύτηκε. Τα αυστηροποιημένα μέτρα τίθενται σε ισχύ από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα.

Η ΚΥΑ φέρει τις υπογραφές του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Βασίλη Κικίλια και του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ολόκληρη η ΚΥΑ

Οι υπουργοί Προστασίας Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.

2. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

3. Την παρ. 1 του εβδομηκοστού τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).

4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168).

9. Την υπ’ αρ. Δ.1α/Γ.Π.οικ. 24112 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Β’ 1272).

10. Την από 16.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

11. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.25769/17.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ειδικώς για το χρονικό διάστημα από το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται με απλή πράξη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει: α) στον οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και β) το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η μετακίνηση της περ. (ε) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη, χωρίς να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2020