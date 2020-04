Πολιτισμός

Μουσικοί έκαναν κινητή συναυλία για όσους μένουν στο σπίτι (βίντεο)

Μια διαφορετική παράσταση έδωσαν οι δύο μουσικοί, για τους κατοίκους της γειτονιάς που βρίσκονται κλεισμένοι στο σπίτι από τις 23 Μαρτίου.

Δύο μουσικοί βγήκαν στους δρόμους γειτονιάς του Βερολίνου και έπαιξαν μουσική για όλους αυτούς που κάθονται στα σπίτια τους, λόγω της καραντίνας για τον κορονοϊό.

Οι μουσικοί έδωσαν μία κανονική συναυλία πάνω από το ανοιχτό τους όχημα, για όλους όσους από τις 23 Μαρτίου βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η Γερμανία σχεδιάζει τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων την επόμενη εβδομάδα, ανοίγοντας μικρά καταστήματα, για αρχή.

Στη Γερμανία των 83 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν καταγραφεί 137.700 κρούσματα του κορονοϊού.