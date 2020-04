Πολιτική

Τάιχμαν: Είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε μέχρι 350 ασυνόδευτα παιδιά

Παρακίνησε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε μετεγκατάσταση παιδιών από την Ελλάδα. Εξήρε τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων στον Έβρο.

Ως πρώτο βήμα χαρακτήρισε την αυριανή μετεγκατάσταση 50 ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα στη Γερμανία, ο Γερμανός υφυπουργός Εσωτερικών Χέλμουτ Τάιχμαν. «Κάνουμε τώρα ένα πρώτο βήμα και παίρνουμε 50 ασυνόδευτα παιδιά, μπορώ όμως να πω από τώρα ότι δεν θα είναι και το τελευταίο. Είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε συνολικά μέχρι 350 παιδιά» δήλωσε ο Γερμανός υφυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Επίσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ελληνικό υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κουμουτσάκο.

Παράλληλα, ο Γερμανός υφυπουργός Εσωτερικών προέτρεψε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. «Η Γερμανία τόνιζε πάντα μαζί με άλλα εννέα κράτη της ΕΕ και τους Έλληνες συναδέλφους μας ότι αναζητούμε μια ευρωπαϊκή λύση για τα ελληνικά νησιά. Το Λουξεμβούργο και η Γερμανία προχώρησαν στο πρώτο βήμα. Πρέπει όμως ν΄ ακολουθήσουν κι άλλα βήματα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους φίλους μας, που θέλουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και προτρέπουμε τα υπόλοιπα κράτη, πράγμα που κάνω και τώρα, να σχεδιάσουν τώρα το δεύτερο βήμα και να το υλοποιήσουν μετά την πανδημία του κορονοϊού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αξιωματούχος.

Εστιάζοντας στο μεταναστευτικό, ο Γερμανός υφυπουργός διαμήνυσε ότι η διαπραγμάτευση για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, με έμφαση στους νέους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου για το άσυλο, θα αποτελέσει προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ειδικότερα, επισήμανε ότι αυτό που επιδιώκει η Γερμανία είναι μια αποσυμφόρηση των κρατών στα εξωτερικά σύνορα, «μια αποσυμφόρηση της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας στο μεταναστευτικό», όπως διευκρίνισε και προσέθεσε: «Η Ελλάδα επιβαρύνθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια κι εμείς χρειαζόμαστε ισχυρά εξωτερικά σύνορα, πράγμα που αποτελεί πυλώνα του νέου δικαίου του ασύλου».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας εξήρε το έργο της Ελλάδας αναφορικά με τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων στον Έβρο. «Ένα κράτος μπορεί να διασφαλίζει τα εξωτερικά σύνορα, το έδειξαν τα γεγονότα στον ποταμό Έβρο πριν από τέσσερεις εβδομάδες. Εδώ η Ελλάδα επέδειξε εξαιρετικό έργο αναφορικά με τη φύλαξη των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων» υπογράμμισε καταληκτικά ο Χέλμουτ Τάιχμαν.