Πολιτισμός

“Adagio” από 170 μουσικούς της “Παλαιάς” που ενώθηκαν διαδικτυακά! (video)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μοναδικά όπως πάντα τα πασχαλινά έθιμα της Κέρκυρας, δεν μπορούν να «μειωθούν» από την καραντίνα, παρά μόνο να εξαπλωθούν.

Κανένας δεν μπορεί να τα «βάλει» με τα έθιμα της Κέρκυρας το Πάσχα. Ούτε καν φέτος, που το γιορτάζει ο καθένας στο σπίτι του.

Οι μουσικοί του νησιού, έτσι, συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά και παρά το ότι ήταν 170, ηχογράφησαν το “Adagio”.

Διασκευή: Δημήτρης Κάφυρης

Βοήθεια – Συμβουλές: Drops of Life Cinematography

Το βίντεο που ανήρτησε η Φιλαρμονική Κέρκυρας,