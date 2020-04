Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Να προσκαλέσουμε τον Κύριο στο σπίτι μας



Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος μετά την Ακολουθία του Επιταφίου.

«Να προσκαλέσουμε τον Κύριο στο σπίτι μας, στη δική μας Εκκλησία και θα έρθει κοντά μας», προέτρεψε απόψε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου χοροστάτησε στην Ακολουθία του Επιταφίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και συγχοροστάτησε ο Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος.

Μετά την περιφορά του Επιταφίου εντός του ναού και κεκλεισμένων των θυρών, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως και πάλι απόψε «εμείς από τις εκκλησίες μας και εσείς από τις κατ’ οίκον εκκλησίες θα ενώσουμε τις προσευχές μας και νοερά θα λιτανεύσουμε όλοι μαζί το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού».

«Ακούσαμε τον Κύριο σε μια εξομολόγηση, προς όλους και προς τον καθένα από εμάς, να μας καλεί να αγαπάμε αλλήλους», επeσήμανε σε αναφορά του στις χθεσινές Ευαγγελικές περικοπές και διευκρίνισε πως ενώ η λέξη αγάπη υπήρχε πάντοτε, ο Χριστός της έδωσε μια δική του έννοια, γι’ αυτό και ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί στους μαθητές του ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το δόσιμο της ψυχής.

Επιπλέον, έκανε λόγο για την εικόνα της αμπέλου, για να τονίσει ότι κάθε κλήμα που δεν φέρνει καρπό κόβεται και καίγεται, ενώ το αγαθό κλήμα είναι ενωμένο με την άμπελο. «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλήματα, γι’ αυτό μείνετε σε μένα για να έχετε καρπό, είπε ο Κύριος, και κάλεσε τους ανθρώπους να μην φοβούνται. Φοβισμένοι και εμείς σήμερα, πρέπει να ακούσουμε τις προσταγές του Κυρίου, ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς, πάλι θα είναι κοντά μας, πάλι θα είναι το στήριγμά μας και θα μας ενισχύσει», υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, μίλησε για τις δυσκολίες που βιώνουμε αυτές τις ημέρες με τη φονική πανδημία, και υπογράμμισε ότι «είναι μια ευκαιρία αυτή η δυσκολία που παρουσιάστηκε σήμερα σε όλα τα πλάτη της γης, μέσα στο σπίτι μας, την κατ’ οίκον εκκλησία, να βαθύνουμε στον εαυτό μας και να βρούμε πώς αυτή η αγάπη καλλιεργείται πραγματικά και πώς εκδηλώνεται προς τα έξω».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέφερε κατόπιν ότι ο όρος “κατ’ οίκον Εκκλησία”, μας παραξένεψε λιγάκι και μας φάνηκε δύσκολος, αλλά στο διάβα της ζωής της Εκκλησίας συναντάμε κατ’ οίκον εκκλησίες στις φυλακές, στους αγώνες τους παλαιούς, αλλά και στους νεώτερους.

Καταληκτικά στην πεντάλεπτη ομιλία του, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας έκανε αναφορά στη συνάντηση του Ιησού με τον Ζακχαίο και στην ομολογία του Κυρίου ότι σε αυτό το σπίτι έγινε Σωτηρία. «Στη δική μας την εκκλησία, του δικού μας σπιτιού, να προσκαλέσουμε τον Κύριο, να τον ζητήσουμε και θα έρθει κοντά μας», πρότεινε και πρόσθεσε ότι «δεν ξέρουμε, ούτε θα μάθουμε ποτέ τι είπε ο καθένας και τι ζήτησε, αλλά θα ξαναγίνει αυτό που είπε ο Κύριος στο σπίτι του Ζακχαίου “Σήμερα στο σπίτι αυτό εγένετο Σωτηρία”».