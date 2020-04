Αθλητικά

Φερέιρα: Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά στη λήψη μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ τόνισε πως όλοι θέλουν να υπάρχει 100% ασφάλεια πριν επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.

Για το τεράστιο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού, μίλησε μεταξύ άλλων στην κάμερα του PAOK TV o Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέϊρα, που σχολίασε πως η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά στην λήψη μέτρων, αλλά τώρα θα πρέπει να δείξει θάρρος για την προοπτική επιστροφής σε ρυθμούς αγώνων.

«Δεν είναι εύκολη απόφαση. Βιώνουμε μια κατάσταση αβεβαιότητας και άρα είναι δύσκολο να ληφθούν αποφάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά, ούσα από τις πρώτες που αποφάσισαν να ακυρώσουν τα πάντα, και για αυτό η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν καταφέρει να ελέγξουν την διάδοση του ιού, εν αντιθέσει με άλλες χώρες που άργησαν, όπως Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία που τώρα το πληρώνουν», είπε ο Αμπέλ Φερέιρα.

Ο Πορτογάλος προπονητής σημείωσε πως «αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει 100% ασφάλεια και τότε θα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε. Όσον αφορά τις επιπτώσεις για την επόμενη σεζόν, η λογική λέει ότι αν ξαναξεκινήσουμε, τότε δεν θα υπάρξει καλοκαιρινή διακοπή αλλά η επόμενη σεζόν θα αρχίσει αμέσως, κάτι που είναι πρωτόγνωρο και σίγουρα πολύ δύσκολο. Πάντως, θεωρώ ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει το θάρρος όταν λάβει την τελική της απόφαση, αν δηλαδή είναι ασφαλές, τότε θα παίξουμε με χαρά. Αν όχι, δεν θέλουμε να πετάξουμε στα σκουπίδια ότι πετύχαμε ως τώρα γιατί πλέον έχουμε καταλάβει καλά ότι, με αυτόν τον ιό, αν χαλαρώσουμε λίγο μπορεί να την πληρώσουμε όλοι».

«Εγώ πριν από προπονητής είμαι άνθρωπος, έχω οικογένεια, γυναίκα και παιδιά και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος αν επιστρέψω στις αγωνιστικές δραστηριότητες ότι θα είναι όλα εντάξει. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Οι παίκτες δεν είναι μηχανές, ούτε οι προπονητές, είναι άνθρωποι με συναισθήματα. Αυτή τη στιγμή όλοι ζούμε ένα κλίμα φόβου, γιατί μέχρι τώρα ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για την πραγματικότητα που βιώνουμε. Όταν έρθει αυτή η στιγμή, όλοι θα νιώσουμε ασφαλείς», δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ.