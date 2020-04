Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το Μεγάλο Σάββατο

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου και όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο το φετινό Πάσχα μπορεί να είναι πιο όμορφο από ποτέ!

ΚΡΙΟΣ: Το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο του αναμενόμενου. Οι επαφές με φίλους και συγγενείς, ακόμα κι αν είναι εξ αποστάσεως, θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστες και ουσιαστικές. Και από συναισθηματικής απόψεως όμως τα πράγματα είναι πολύ θετικά…

ΤΑΥΡΟΣ: Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείς ενδεχόμενες αποκαλύψεις που αφορούν το άτομο σου, τα επαγγελματικά σου σχέδια και τις κινήσεις σου γενικότερα, αφού εκεί τα πράγματα περιπλέκονται...

ΔΙΔΥΜΟΙ: Έχεις την ευκαιρία να αποδείξεις ότι δε λειτουργείς εγωιστικά και ανταγωνιστικά μέσα στη σχέση σου, ενώ ταυτόχρονα αυτό που συνειδητοποιείς ολοένα πιο έντονα είναι πως όταν εσύ και το ταίρι σου λειτουργείτε σαν μια γροθιά τα αποτελέσματα είναι ασύγκριτα καλύτερα...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές εδώ τις μέρες μπορεί να πάρεις ένα πολύ σημαντικό μάθημα, ότι όταν αφήνεις τα συναισθήματα σου να θεριεύουν και να ελέγχουν τις αντιδράσεις σου έρχεσαι αντιμέτωπος με προβλήματα που θα μπορούσες να είχες αποφύγει...

ΛΕΩΝ: Οι εξελίξεις στον αισθηματικό τομέα, αλλά και η στήριξη κάποιων ανθρώπων του περιβάλλοντός σου, σου δημιουργούν την πεποίθηση ότι το μέλλον διαγράφεται πιο αισιόδοξο, όχι απαραίτητα γιατί θα είναι καλύτερες οι συνθήκες, αλλά επειδή εσύ θα δεις τα πράγματα διαφορετικά...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είτε δουλεύεις είτε όχι είναι μία περίοδος που να έρθεις πιο κοντά σε όσα πραγματικά χρειάζεσαι! Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις τι έχεις χάσει επιλέγοντας να αναλώνεσαι σε μία καθημερινότητα η οποία σου κοστίζει περισσότερο από όσο αξίζει...

ΖΥΓΟΣ: To φετινό Πάσχα, ειδικά αν είσαι μόνος, θα σε βοηθήσει να ανοίξεις λίγο τα μάτια σου και να δεις τι παίζει γύρω σου, ενώ αν είσαι σε σχέση ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να προκαλέσεις συζητήσεις για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα έχοντας όμως καλές προθέσεις...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το φετινό Πάσχα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για εσένα γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνειδητοποιείς πως τρέχοντας στην καθημερινότητα σου να κερδίσεις όλα αυτά για τα οποία κοπιάζεις, ξεχνάς πως κάπου τα έχεις ήδη κερδίσει. Κι αυτό το κάπου είναι οι δικοί σου άνθρωποι...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όντως υπάρχουν οι προϋποθέσεις να περάσεις όμορφα με τους αγαπημένους σου αυτές τις μέρες, αλλά μπορεί να μάθεις και πράγματα τα οποία αγνοούσες και ίσως σου πέσουν βαριά... Θα σου πρότεινα να σκεφτείς πως θα τα αξιοποιήσεις και όχι πως θα ξεσπάσεις τα νεύρα σου…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι γιορτές ούτως ή άλλως σε αποδιοργανώνουν συνήθως, πόσο μάλλον το φετινό Πάσχα που οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες! Ο Ερμής από τον Κριό σου λέει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσεις την επικοινωνία σου με ανθρώπους που νιώθεις ότι είναι δίπλα σου...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με το τρίγωνο Αφροδίτης-Άρη αυτό το Πάσχα θα είναι σκέτη...απόλαυση! Το πάθος και η επιθυμία για τον άλλον αναζωπυρώνονται, ο έρωτας γίνεται πηγή χαράς και έμπνευσης.Από την άλλη ευνοεί το να ειπωθούν πράγματα που ο ένας ή ο άλλος δεν τόλμαγε να πει...

ΙΧΘΥΕΣ: Φέτος το Πάσχα φαίνεται πως κάτι σε τρώει μέσα σου και σίγουρα ένα κομμάτι έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε. Είναι επίσης σημαντικό να αποφύγεις να επιρρίψεις στους άλλους ευθύνες για το πως νιώθεις, αλλά να δεις τι μπορεί να κάνεις λάθος εσύ...

