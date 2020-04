Κοινωνία

Ένταση και συλλήψεις έξω από εκκλησία στον Κορυδαλλό

Συνελήφθησαν δεκάδες άτομα για παραβίαση των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού...

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής έξω από εκκλησία στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 13 ατόμων, τα οποία παραβιάζοντας τα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, συμμετείχαν σε συγκέντρωση με συνωστισμό περίπου 70 ατόμων, έξω από Ναό.

Τέσσερις εκ των συλληφθέντων κατηγορούνται επιπλέον για αντίσταση και ένας εξ αυτών επιπρόσθετα για σωματικές βλάβες σε βάρος αστυνομικού. Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Επιπλέον μέχρι τώρα, έχει ταυτοποιηθεί ένα ακόμα άτομο, το οποίο συμμετείχε στη συγκέντρωση. Το ανωτέρω άτομο έχει συμπεριληφθεί στη σχηματισθείσα δικογραφία και αναζητείται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.