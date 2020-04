Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν το όριο των 700000 κρουσμάτων οι ΗΠΑ

ΟΙ ΗΠΑ θρηνούν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας παγκοσμίως, αφού καταγράφονται πάνω από 36.770 θάνατοι!

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπεράστηκε χθες το όριο των 700.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει και μεταφορτώνει σε πραγματικό χρόνο στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Στη χώρα, η οποία τον Μάρτιο έγινε αυτή που θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας παγκοσμίως, καταγράφονται 36.773 θάνατοι επί συνόλου 700.282 κρουσμάτων μόλυνσης, κατά την πηγή αυτή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της σχολής ιατρικής, που το Γαλλικό Πρακτορείο συμβουλεύθηκε στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας), στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 3.856 νέοι θάνατοι σε ένα 24ωρο. Όμως μάλλον ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις θανάτων που «πιθανόν συνδέονται» με την ασθένεια COVID-19, αλλά δεν εντάσσονταν στον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας μέχρι τώρα.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές στην πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι πρόσθεσαν 3.778 θανάτους που «πιθανόν» οφείλονταν στον κορονοϊό στον επίσημο απολογισμό. Συγκριτικά, ως τις 20:00 (03:00) τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), έκαναν λόγο για 33.049 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 4.226 που δεν έχει επιβεβαιωθεί πως οφείλονταν στην COVID-19. Πρόκειται για αριθμό ελαφρά χαμηλότερο από αυτόν που δίνει το Τζονς Χόκπκινς. Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα του κόσμου όπου καταγράφεται ο βαρύτερος απολογισμός στον πλανήτη. Ακολουθούν η Ιταλία (22.745 νεκροί), η Ισπανία (19.478) και η Γαλλία (18.681).

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Παρασκευή δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να ξαναρχίσει το ταχύτερο την προεκλογική του εκστρατεία, τάχθηκε προχθές Πέμπτη υπέρ της επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς θεωρεί πως η χώρα του έχει πλέον περάσει την κορυφή της καμπύλης της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 και τα νέα κρούσματα θα αρχίσουν να μειώνονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στον Λευκό Οίκο για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού ότι οι ΗΠΑ πιθανόν οδεύουν προς συνολικό απολογισμό που κυμαίνεται από 60.000 ως 65.000 θύματα. Ο Ρεπουμπλικάνος έκανε τη δήλωση αυτή την ημέρα που τα θύματα της ασθένειας COVID-19 ξεπέρασαν τα 35.400 και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 700.000, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Εξάλλου, παρότι ο ρυθμός της εξάπλωσης επιταχύνθηκε ξανά, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επέκρινε τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από μέρους ορισμένων κυβερνητών πολιτειών για την ανάσχεση της διασποράς του ιού, λέγοντας πως βρίσκει ότι οι εντολές τους προς τους πολίτες τους να μείνουν σπίτι είναι «υπερβολικά αυστηρές». Ερωτηθείς εάν ζητεί κάποιες από τις αμερικανικές πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν, η Μινεσότα και η Βιρτζίνια, να άρουν τους περιορισμούς που επέβαλαν, ο Τραμπ απάντησε «όχι, αλλά νομίζω ότι ορισμένα στοιχεία» των μέτρων που έλαβαν «είναι υπερβολικά».