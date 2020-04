Παράξενα

Άνδρας απείλησε να πυροβολήσει όποιον δεν φορούσε μάσκα σε σούπερ μάρκετ

«Πιστέψτε με, ο ιός δεν είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να προκαλέσει το τέλος σας!» έγραψε στις απειλές του ο 62χρονος!

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, αφού απείλησε να ανοίξει πυρ μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν αρκετοί οι πελάτες που φορούσαν μάσκα για να προστατευτούν από τον νέο κορονοϊό, έγινε γνωστό από την αστυνομία. Ο Ρόμπερτ Κόβνερ, ηλικίας 62 ετών, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ότι θα αρχίσει να πυροβολεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ λόγω του πολύ μικρού, όπως εκείνος αντιλαμβανόταν, αριθμού πελατών που φορούσαν μάσκες, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάιλαντς, στην κεντρική Φλόριντα. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο 62χρονος απείλησε να αδειάσει «όλους τους γεμιστήρες του» προτού προσθέσει: «Πιστέψτε με, ο ιός δεν είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να προκαλέσει το τέλος σας!». «Γνωρίζουμε ότι βιώνουμε δύσκολες στιγμές, όμως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία προκειμένου να διατυπώνονται τέτοιες απειλές» επισημαίνει η αστυνομία. «Δεν είναι αστείο. Δεν είναι μια κακή ημέρα. Είναι έγκλημα. Και εμείς το λαμβάνουμε ΠΑΝΤΑ σοβαρά υπόψιν και θα πάτε στη φυλακή» προειδοποίησαν οι αρχές.