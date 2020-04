Κόσμος

Guardian: ξέμειναν από στολές γιατροί και νοσηλευτές στη Βρετανία

Η Βρετανία λέει στους γιατρούς να φροντίζουν τους ασθενείς με νέο κορονοϊό χωρίς να φορούν ολόσωμες στολές, εξαιτίας των ελλείψεων στον ιατρικό εξοπλισμό.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στη Βρετανία έλαβε συστάσεις να φροντίζει τους ασθενείς με COVID-19 χωρίς να φοράει τις ολόσωμες προστατευτικές στολές, εξαιτίας των ελλείψεων στον εξοπλισμό, έγραψε σήμερα η εφημερίδα Guardian.

Η βρετανική εφημερίδα γράφει ότι με τα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα να ξεμένουν από προμήθειες σε διάστημα ωρών, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας άλλαξε τις οδηγίες, που όριζαν ότι ολόσωμες, αδιάβροχες χειρουργικές στολές πρέπει να φοριούνται για τις υψηλού ρίσκου διαδικασίες στα νοσοκομεία.

Βάσει των νέων οδηγιών, γράφει ο Guardian, όταν εξαντληθούν οι στολές εναλλακτικές επιλογές είναι, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιούν οι γιατροί πλαστικές ποδιές, να δανείζονται προμήθειες από άλλα νοσοκομεία ή να φοράνε φόρμες εργασίας.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε ότι δόθηκαν συστάσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές να χρησιμοποιούν τις στολές μιας χρήσης ξανά, εξαιτίας της ανεπάρκειας.

Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί στο αίτημα να σχολιάσει σχετικά με την αλλαγή των οδηγιών.