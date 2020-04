Κόσμος

Κορονοϊός: 27 νέα κρούσματα στην Κίνα

Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι αυξημένος κατά 300 σε σύγκριση με αυτόν που ανακοινωνόταν μία ημέρα νωρίτερα, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των δεδομένων...

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής εντοπίστηκαν 27 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα, αριθμός οριακά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν που είχε ανακοινώσει την προηγουμένη (26). Δεν διαπιστώθηκε κανείς νέος θάνατος, σύμφωνα με την ίδια πηγή

17 κρούσματα εντοπίστηκαν μεταξύ ταξιδιωτών που αφίχθησαν στην Κίνα από το εξωτερικό, ήταν δηλαδή του είδους που το Πεκίνο αποκαλεί «εισαγόμενα». Ο αριθμός τους ήταν ελαφρά αυξημένος σε σχέση με αυτόν της προηγουμένης (15).

Οι περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων του SARS-CoV-2 που εντοπίστηκαν ήταν 54, λιγότερες από τις 66 της προηγουμένης, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κίνα έφθασε έτσι τα 82.719. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 300 σε σύγκριση με αυτόν που ανακοινωνόταν μία ημέρα νωρίτερα, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των δεδομένων από πλευράς των κινεζικών υγειονομικών αρχών.

Επισήμως, το υπουργείο Υγείας κάνει πλέον λόγο για 4.632 νεκρούς στην ηπειρωτική Κίνα ως σήμερα. Ο απολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 1.000 και πλέον θύματα χθες Παρασκευή.