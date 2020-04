Οικονομία

Βρούτσης: προσθήκη δικαιούχων για το επίδομα των 800 ευρώ

Ποιοι κλάδοι θα το λάβουν. Πόσες επιχειρήσεις θα προστεθούν στο πλαίσιο στήριξης. Τι θα ισχύσει για τα ενοίκια των φοιτητών.

Επεκτείνει η κυβέρνηση τους δικαιούχους των 800 ευρώ προκειμένου να στηρίξει την οικονομία και την απασχόληση εν μέσω πανδημίας κορονοϊού.

Όπως είπε ο Γιάννης Βρούτσης στον ΣΚΑΙ, αμέσως μετά το Πάσχα, έρχεται τροπολογία που θα προβλέπει:

Επέκταση της έκπτωσης ενοικίου 40%, ώστε να αφορά και φοιτητές.

Επέκταση της χορήγησης των 800 ευρώ και στε εργοδότες που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η τροπολογία αυτή αφορά περίπου 200.000 επιχειρήσεις.

Ακόμη, την Δευτέρα ή την Τρίτη του Πάσχα θα γίνει νέα διεύρυνση των δικαιούχων των 800 ευρώ, η οποία θα καλύψει 160.000 εργαζόμενους που είναι εκτός μισθωτής απασχόλησης. Μεταξύ άλλων η απόφαση θα καλύπτει: οικοδόμους, ξεναγούς, αποκλειστικούς νοσοκόμους, δασεργάτες, μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές, αγγειοπλάστες, ασβεστοποιούς, αλλά και μισθωτούς του τουριστικού τομέα οι οποίοι βρίσκονται σε επίπεδο ανεργίας του Δεκεμβρίου.

Η τελευταία κατηγορία δικαιούχων θα λάβει τα 800 ευρώ μετά το Πάσχα, με την καταβολή του ποσού να εκτιμάται ότι θα γίνει από τα τέλη Απριλίου έως τις 5 Μαΐου.