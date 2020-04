Πολιτική

Βλάσης για Άγιο Φως: δεν θα το έχει στη λαμπάδα του ο κάθε πιστός…

Τι λέει για την συμβολική μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την τελετή στο αεροδρόμιο.

«Θα πρέπει οι συμπολίτες μας να καταλάβουν ότι φέτος η μεταφορά και υποδοχή του Αγίου Φωτός είναι πιο συμβολική από ποτέ», δηλώνει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο Κωνσταντίνος Βλάσης, υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Μπροστά στον κίνδυνο να «τιναχτεί» όλη η προσπάθεια που κάνει το διάστημα αυτό η Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, το Αναστάσιμο Φως, για πρώτη φορά, θα παραμείνει, ως φαίνεται, στην Αθήνα. Δεν θα «ταξιδέψει» σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και οι πιστοί θα προσευχηθούν στο σπίτι τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εκκλησίες.

«Οφείλουμε να έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία τη δική μας αλλά και των συνανθρώπων μας», τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών και εξηγεί ότι η σημερινή τελετή υποδοχής του Αγίου Φωτός θα είναι ιδιαίτερα λιτή και συμβολική με γνώμονα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.

«Υπήρξαν συνεχείς διαβουλεύσεις όλο αυτό το διάστημα με τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τις ισραηλινές αρχές, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός. Στο αεροπλάνο θα επιβαίνει μόνο ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, αρχιμανδρίτης κ. Δαμιανός με τον βοηθό του. Θα παραλάβουν το Άγιο Φως δίχως να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η φετινή τελετή παραλαβής θα είναι λιτή και συμβολική, με γνώμονα τα μέτρα προφύλαξης που οφείλουμε να τηρήσουμε. Θα αποδοθούν τιμές από ένα μικρό άγημα 8 ατόμων, ενώ θα είναι παρούσα 9μελής μπάντα μαζί με τον επικεφαλής του ΥΠΕΘΑ», λέει ο κ. Βλάσης.

Όπως συμπληρώνει «αρχικά υπήρχαν σκέψεις για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός μέσω πτήσεων σε κάποιες πόλεις και νησιά της Ελλάδας, όμως φοβηθήκαμε ότι θα προέκυπταν ενδεχομένως καταστάσεις συνωστισμού από τους αξιωματούχους και τους πιστούς, οι οποίοι θα ήθελαν να το υποδεχθούν. Γι’ αυτό αποφασίσαμε ότι το καλύτερο είναι να παραμείνουμε πιστοί σε αυτά που εφαρμόζουμε όλο αυτό το διάστημα, να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών και να κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε προκειμένου να μη δημιουργηθούν καταστάσεις πολυκοσμίας».

