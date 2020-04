Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: κατάνυξη για τον Επιτάφιο (εικόνες)

Ανάλογα συναισθήματα στον Ναό του Αγίου Γεωργίου και το πρωί της Μ. Παρασκευής, στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθήλωσης.

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε την Μεγάλη Παρασκευή, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και με τη συμμετοχή των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής, οι οποίοι όλες αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας έχουν στελεχώσει τα Πατριαρχικά αναλόγια μετά την αναγκαστική απουσία των Πατριαρχικών χορών.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά την περιφορά του Επιταφίου, εντός και εκτός του Πατριαρχικού Ναού.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, τελέστηκε η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως, κατά την οποία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Τον χειροποίητο κεντητό επιτάφιο, με το άχραντο σώμα του Κυρίου, περιέφεραν στο Ναό και τοποθέτησαν εντός του ανθοστολίστου Ιερού Κουβουκλίου, στο κέντρο του Σολέα, ο Μ.Πρωτοσύγκελλος Ανδρέας και ο Μ.Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε πρώτος και ακολούθησαν οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, στους οποίους ο Παναγιώτατος μοίρασε τα καθιερωμένα άνθη.

Όπως κάθε Μεγάλη Παρασκευή, έτσι και εφέτος, ο Παναγιώτατος μετέβη στην Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και προσκύνησε στον τάφο του αμέσου προκατόχου του Πατριάρχη Δημητρίου, κατέθεσε άνθη και έψαλε τρισάγιο, επικαλεσθείς την αγία ευχή του.

Με αφορμή τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και ενόψει της εορτής της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε, κατά τη διάρκεια διαδοχικών τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε, τις εγκάρδιες ευχές του Μητροπολίτη Τύχωνα, επικεφαλής της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Αμερική (OCA), του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Καθ. Προκόπη Παυλόπουλου, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Κων. Βλάση. Ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τους συνομιλητές του για τα αισθήματα αγάπης και σεβασμού που τρέφουν προς την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και τους απένειμε την πατρική ευχή και Πατριαρχική ευλογία του. Ευχήθηκε δε ο Αναστηθείς Χριστός να χαρίζει σε όλους τους ανθρώπους υγεία και δύναμη, ιδιαιτέρως σε όλους όσοι δοκιμάζονται.

