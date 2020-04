Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ασθενής, μετά από “μάχη” ενός μήνα

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια του άτυχου συμπολίτη μας, το όνομα του οποίου προστέθηκε στην λίστα των θυμάτων της φονικής επιδημίας.

Αυξήθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, από επιπλοκές λόγω κορονοϊού, κατέληξε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» ένας άνδρας, 76 ετών.

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για σχεδόν έναν μήνα προκειμένου να κρατηθεί στην ζωή, δυστυχώς όμως δεν βγήκε νικητής.

Είναι ο 109ος θάνατος στην χώρα μας που αποδίδεται απο τις Αρχές στον κορονοϊό. Συνολικά έχουν χάσει την ζωή τους 29 γυναίκες και 80 άνδρες, με ενδιάμεση ηλικία τα 74 έτη.

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής "επιβεβαιώθηκαν 17 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2224, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. Από αυτά, 568 (25.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 927 (41.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα".