Ασυνόδευτα προσφυγόπουλα: δώρα και ευχές από τον Μητσοτάκη πριν το ταξίδι στην Γερμανία (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να κατευοδώσει τους δεκάδες ανήλικους που συνεχίζουν το ταξίδι αναζήτησης μιας καινούριας πατρίδας.

"Σήμερα είναι μία πολύ συγκινητική μέρα, καθώς 50 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αναχωρούν από την Ελλάδα για να βρουν ένα νέο σπίτι στη Γερμανία", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος παρέστη το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" κατά την αναχώρηση ασυνόδευτων ανηλίκων για τη Γερμανία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως εδώ και πολλούς μήνες η Ελληνική Κυβέρνηση αγωνίζεται για να ευαισθητοποιήσει τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες να υποστηρίξουν την πατρίδα μας, ώστε περισσότερα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, νέα παιδιά τα οποία ξέφυγαν από τον πόλεμο, από την καταδίωξη, να μπορούν να βρουν νέες οικογένειες και να κάνουν μία νέα αρχή στη ζωή τους.

"Και χαίρομαι που, ξεκινώντας από το Λουξεμβούργο και από τη Γερμανία, το πρόγραμμα αυτό αρχίζει επιτέλους να υλοποιείται", υπογράμμισε ενώ εκτίμησε ότι μέσα στους επόμενους μήνες παραπάνω από 1.500 παιδιά θα καταφέρουν να φύγουν από την Ελλάδα και να βρουν μία νέα οικογένεια σε Ευρωπαϊκές χώρες.

"Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τη Γερμανική Κυβέρνηση που στέλνει με αυτόν τον τρόπο ένα ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης. Ένα μήνυμα αλληλεγγύης που, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η ανθρωπότητα, πιστεύω ότι θα ακουστεί ολοένα και περισσότερο. Η Ελλάδα, με μεγάλη ευαισθησία, θα εξακολουθεί να φροντίζει όλους τους κατατρεγμένους οι οποίοι φτάνουν στην πατρίδα μας. Ταυτόχρονα, όμως, έχει και μία υποχρέωση να φυλάει και να προστατεύει τα σύνορά της. Έχουμε αποδείξει ως χώρα ότι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Φτάνοντας στην πίστα του αεροδρομίου, τα παιδιά δέχθηκαν δώρα και ευχές για καλό ταξίδι ενώ ο κ. Μητσοτάκης έκανε και την εξής δήλωση στα αγγλικά: "Σήμερα είναι μια σημαντική και, ειλικρινά, μια πολύ συγκινητική μέρα, καθώς 50 ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά και έφηβοι, φεύγουν από την Ελλάδα για να βρουν ένα νέο σπίτι στη Γερμανία.

Στην εποχή του κορονοϊού εκτιμάται ιδιαίτερα αυτή η πράξη αλληλεγγύης από τη γερμανική κυβέρνηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση, εδώ και πολλούς μήνες, υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που με τη δουλειά που έχουμε επιτελέσει με τον υφυπουργό μας, κ. Κουμουτσάκο και την Ειδική Εισηγήτρια για τους ασυνόδευτους ανηλίκους κα Αγαπιδάκη, οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίνονται επιτέλους. Και ελπίζουμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες περίπου 1.600 ασυνόδευτοι ανήλικοι θα βρουν ένα νέο σπίτι στην Ευρώπη.

Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης πρέπει να αποτελεί ευρωπαϊκή ευθύνη. Πρέπει να μοιραζόμαστε το βάρος και θα πρέπει να είμαστε σε θέση, ως Ευρώπη, να ξεκινήσουμε με το πιο πιεστικό πρόβλημα, το οποίο είναι το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Έτσι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, μια σημαντική ημέρα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αλλά ως επί το πλείστον είναι μια σημαντική μέρα για αυτά τα μικρά παιδιά και εφήβους, που θα φύγουν από την Ελλάδα για να ξεκινήσουν, με μια νέα ελπίδα, μια νέα ζωή στη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ".

Μαζί με τον πρωθυπουργό παρόντες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, η ειδική γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, Ernst Reichel.

Η ομάδα των 50 ασυνόδευτων ανηλίκων αναχώρησε με ειδική πτήση για το Αννόβερο της Γερμανίας. Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα που αναχωρεί, έπειτα από εκείνη των 12 ασυνόδευτων παιδιών τα οποία μετεγκαταστάθηκαν στο Λουξεμβούργο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές το ευρωπαϊκό σχέδιο μετεγκατάστασης συνολικά 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα ελληνικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει θέσει ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην Ελλάδα.

Τα παιδιά είναι ηλικίας μεταξύ 5 και 16 ετών και προέρχονται από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Χίου, της Σάμου και της Μυτιλήνης.

Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστήριξη της επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson. Σημαντική ήταν η συνεισφορά της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 'Ασυλο (EASO).