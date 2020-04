Αθλητικά

Κορονοϊός - NBA: “ψαλίδι’ στις αποδοχές των παικτών

Τι συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ένωση των καλαθοσφαιριστών και την διοργανώτρια αρχή για τώρα και τι για το μέλλον.

Σε μείωση 25% των μισθών των αθλητών κατέληξε η συμφωνία του ΝΒΑ με την Ένωση παικτών για την περίοδο που δεν υπάρχει ενεργή δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όπως μεταφέρει το ESPN, τα χρήματα θα τοποθετηθούν σε ειδικό λογαριασμό και αν διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια θα επιστραφούν στους παίκτες. Παράλληλα θα συνεχιστούν οι μειώσεις για τους δύο πρώτους μήνες της σεζόν 2020-21.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε ακόμα μια μεγάλη συμφωνία, καθώς αποφασίστηκε ότι και στο μέλλον θα υπάρχει σταδιακή μείωση μισθών σε περίπτωση «ανωτέρας βίας».