Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ από τον Ζιντάν

Οι "επιστροφές", οι αποχωρήσεις και τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσιε ο τεχνικός της "βασίλισσας".

Όλες οι ομάδες περιμένουν να δουν πότε κι αν θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Οι μεγάλοι σύλλογοι ωστόσο έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Αλλωστε μετά τον COVID-19 θα αλλάξει ο τρόπος που σχεδίαζαν οι ομάδες την χρονιά.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο η Ρεάλ θα αναγκαστεί να μειώσει το ρόστερ της, προκειμένου να φέρει στη Μαδρίτη μεγάλα αστέρια. Η διακοπή των πρωταθλημάτων έφερε κρίση σε όλες τις ομάδες και φυσικά άλλαξε ριζικά τον χάρτη των μεταγραφών και τα αστρονομικά νούμερα που ξόδευαν.

Από το ρόστερ της Ρεάλ είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει στην Παρί ΣΖ ο Αριόλα, μιας και δεν έπεισε, ενώ ο Ζιντάν καλείται να πάρει μια οριστική απόφαση για τους Μπέιλ, Τζέιμς, Μαριάνο και Γιόβιτς.

Είναι δεδομένο ότι η «βασίλισσα» θα κινηθεί για την απόκτηση του Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ, ενώ περιμένουμε να δούμε ποιους παίκτες θα θέλει να φέρει στη Μαδρίτη ο Ζιντάν.