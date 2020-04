Κοινωνία

Μάσκες και αντισηπτικά σε γηροκομεία της Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκια εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ διένειμαν περίπου 30.000 μάσκες και 1.500 επιτραπέζιες αντισηπτικές συσκευασίες για την προστασία των ηλικιωμένων.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, Περιφέρεια Αττικής και ΕΔΣΝΑ παρέδωσαν σε 141 γηροκομεία σε όλη την Αττική χιλιάδες μάσκες και αντισηπτικό υλικό.

Ειδικότερα κλιμάκια εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ από την Μ. Πέμπτη μέχρι και σήμερα Μ. Σάββατο διένειμαν περίπου 30.000 μάσκες και 1.500 επιτραπέζιες αντισηπτικές συσκευασίες για την προστασία των ηλικιωμένων, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες δομές.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Σε αυτή τη δύσκολη εθνική μάχη που δίνει η χώρα απαιτείται συστράτευση και έμπρακτη αλληλεγγύη απ΄όλους μας. Η προστασία των ηλικιωμένων που ανήκουν στον ευάλωτο πληθυσμό μας, των ιατρών αλλά και των νοσηλευτών που προσφέρουν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος τις υπηρεσίες τους, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας τους, με όσα μέσα διαθέτουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους, μέχρι να βγούμε όλοι νικητές από αυτή τη μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ, οι οποίοι συστρατεύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια και ανταποκρίθηκαν με θέρμη».