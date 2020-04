Κόσμος

Κορονοϊός: ρεκόρ θανάτων στην Ρωσία την Μεγάλη Παρασκευή

Καλπάζει η επιδημία στην χώρα, με χιλιάδες νέα κρούσματα να επιβεβεαιώνονται καθημερινα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των θανάτων από το νέο κορονοϊό αυξήθηκε στους 313.

Στην διάρκεια της νύχτας αυξήθηκαν κατά 40.

Ακόμη, καταγράφηκε ημερήσια αύξηση-ρεκόρ στον αριθμό των κρουσμάτων.

Οι Αρχές ανέφεραν 4.785 νέα περιστατικά μέσα στο τελευταίο 24ωρο, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να έχει αυξηθεί σε 36.793 κρούσματα.