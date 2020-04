Πολιτική

Δένδιας: ας γιορτάσουμε το Πάσχα με χαμόγελο, αισιοδοξία και πίστη

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών για το Πάσχα και τον κορονοϊό.

Μήνυμα με ευχές για το Πάσχα ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο υπουργός Εξωτερικών.

«Το ελληνικό Πάσχα θα είναι φέτος διαφορετικό και δε θα μας βρει στην εξοχή. Ας το γιορτάσουμε με χαμόγελο, αισιοδοξία και πίστη στις καλύτερες ημέρες που θα έρθουν. Καλή Ανάσταση!» γράφει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών εμπλουτίζει την ανάρτησή του και με μια φωτογραφία του πίνακα του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ «Ο χορός των Μεγάρων (Τράτα)», ζωγραφισμένος το 1933.