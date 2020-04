Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: οι περιοχές με τα περισσότερα πρόστιμα

Εκατοντάδες προσποάθησαν να μετακινηθούν προς χωριά και εξοχικά τις τελευταίες ημέρες. Δεκάδες συλλήψεις για παράνομη λειτουργία "σφραγισμένων" καταστημάτων την Μεγ. Παρασκευή.

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου:

για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας βεβαιώθηκαν 109 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, ως ακολούθως:

22 στην Κεντρική Μακεδονία,

4 στη Θεσσαλονίκη,

4 στη Δυτική Ελλάδα,

4 στην Ήπειρο,

3 στην Κρήτη,

2 στη Θεσσαλία και

1 στη Στερεά Ελλάδα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 300 ευρώ, ενώ σε 56 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για 60 ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 644 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 300 ευρώ, ενώ σε 365 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για 60 ημέρες.

για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν 1.481 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:

172 στη Θεσσαλονίκη,

124 στην Κεντρική Μακεδονία,

124 στην Κρήτη,

74 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

59 στο Βόρειο Αιγαίο,

56 στην Πελοπόννησο,

55 στη Δυτική Ελλάδα,

53 στη Στερεά Ελλάδα,

51 στην Ήπειρο

45 στο Νότιο Αιγαίο,

40 στη Θεσσαλία,

29 στα Ιόνια Νησιά και

10 στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί 45.211 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 150 ευρώ.

για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς περιπτώσεις, βεβαιώθηκαν 21 παραβάσεις και συνελήφθησαν 20 άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια 478 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 456 άτομα.