Τοπικά Νέα

“Εκρηκτική” η πρώτη Ανάσταση στο Μεσολόγγι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι επίτροποι χτυπούσαν τις καρέκλες, ένα κανάτι έσπασε, ενώ φύλλα δάφνης έπεφταν από τους ιερείς...

Πανηγυρικό χαρακτήρα είχε ο Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στο Μεσολόγγι.

Τα προληπτικά μέτρα κατά του ιού κράτησαν τον Ιερό Ναό κλειστό για τους πιστούς, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους ιερείς να τηρήσουν τα δικά τους έθιμα κατά την Πρώτη Ανάσταση.

Έτσι, μετά την ανάγνωση της προφητείας του Ιωνά, ο εφημέριος Πατήρ Επιφάνειος αναφώνησε: “Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην ότι συ κληρονομήσεις εν πάσι τους έθνεσι”.

Ακολούθησε ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις καρέκλες που χτυπούσαν οι επίτροποι του ναού, ενώ φύλλα δάφνης έπεφταν από τους ιερείς.

Δείτε το βίντεο με την Πρώτη Ανάσταση:

Πηγή: onairnews.gr