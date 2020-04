Πολιτισμός

LIVE: η αφή του Αγίου Φωτός απο τον Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η είσοδος και η έξοδος του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη απο το Ιερό Κουβούκλιο, με τις λαμπάδες να μεταδίδουν το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Πηγή: 4E