Πολιτική

Τσίπρας: η ζωή θα νικήσει, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στις δυσκολίες της συγκυρίας που είναι ακόμα δυσκολότερη για τους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης...

«Η ζωή θα νικήσει, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμα του για την Ανάσταση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα αργήσει η στιγμή που θα βρεθούμε ξανά, όλοι μαζί» και που «ο κοινός μας αγώνας για ζωή, θα γεμίσει από την ελπίδα ότι η πατρίδα μας θα ξαναβρεθεί στο δρόμο της Ανάστασης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στις δυσκολίες της συγκυρίας που «για κάποιους είναι ακόμα δυσκολότερη», τους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης, εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή «να βάζουν πλάτη για όλους μας». Αναφέρει ότι και η επόμενη μέρα θα είναι για κάποιους δυσκολότερη, «για όσους δεν θα βρουν τη δουλειά τους να τους περιμένει, για όσους δε θα μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους όρθιες». Τονίζει ότι η σκέψη είναι πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο, σε όλους αυτούς και στους ανθρώπους που χάθηκαν και τους ασθενείς που ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά.

Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «είμαστε μαθημένοι να δίνουμε μάχες μαζί και να τις κερδίζουμε, στις δύσκολες στιγμές να βάζουμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, πάνω από τα κέρδη και τις σκοπιμότητες» και διατυπώνει την υπόσχεση: «Την Ανάσταση να την κερδίσουμε μαζί. Τότε που θα είμαστε ξανά ο ένας πλάι στον άλλο. Για να παλέψουμε μαζί να μη πάνε χαμένοι οι κόποι, οι θυσίες και τα όνειρά μας».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα: