Γεννηματά: σιγά σιγά θα κερδίσουμε τις ζωές μας πίσω

Το πασχαλινό μήνυμα της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και το "ευχαριστώ" στους υγεινομικούς του ΕΣΥ.

Την αισιοδοξία πως σύντομα θα επανέλθει η ζωή μας στην κανονικότητά της, εκφράζει η Φώφη Γεννηματά στο πασχαλινό μήνυμά της.

Η κα Γεννηματά ευχαριστεί τους υγειονομικούς στο ΕΣΥ για την καθοριστική συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και δεσμεύεται ότι δεν θα ξεχαστούν μετά το πέρας της κρίσης.

Επίσης χαιρετίζει την υπευθυνότητα που έδειξε η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, ενώ προτρέπει σε λίγη ακόμη υπομονή, ώστε όλοι να χαρούμε το καλοκαίρι που έρχεται υγιείς.

Το πασχαλινό μήνυμα της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής: