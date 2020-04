Κόσμος

Κορονοϊός: Κάθε μέρα και λιγότεροι νεκροί στην Ισπανία

Ο τελευταίος απολογισμός για τα κρούσματα και τους θανάτους στη χώρα της Ιβηρικής.

Ο αριθμός των θανάτων από την COVID-19 στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 565 θανάτους σήμερα, μειωμένος από την αύξηση των 585 χθες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός έφτασε στους 20.043 θανάτους, με την Ισπανία να είναι μία από τις χώρες που έχει δεχτεί σκληρό πλήγμα.

Ο αριθμός των περιστατικών μόλυνσης αυξήθηκε στα 191.726 από 188.068 χθες, σύμφωνα με το υπουργείο.