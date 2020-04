Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρικάκος: επιστροφή στην κανονικότητα μόνο όταν υπάρξει εμβόλιο

Πότε θα γίνει η αξιολόγηση της πορείας της πανδημίας στη χώρα μας; Τι είπε για τα φαινόμενα συναθροίσεων σε Εκκλησίες, ο υπουργός Εσωτερικών.

Στα τέλη Απριλίου θα γίνει η αξιολόγηση της πορείας της πανδημίας στη χώρα μας, προκειμένου εάν όλα πάνε καλά να ξεκινήσει σταδιακά η άρση των περιορισμών, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι σε πλήρη κανονικότητα θα επιστρέψουμε μόνο όταν υπάρξει το εμβόλιο.

Πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τις εισηγήσεις του κ. Τσιόδρα και των ειδικών, αλλά, όπως σημείωσε, «τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει ο πρωθυπουργός, διότι καλή η ειδική γνώση και η τεχνοκρατική γνώση, αλλά πάντοτε οι αποφάσεις είναι πολιτικές και σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις ανήκουν στον πρωθυπουργό».

Για φαινόμενα συναθροίσεων σε Εκκλησίες, ο υπουργός Εσωτερικών, σημείωσε ότι η Εκκλησία, έχει συμβάλει με ώριμες αποφάσεις και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης. «Πιστεύω ότι όλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει και απόψε το βράδυ στις 12, την ώρα της Ανάστασης του Χριστού, θα είναι η ώρα που θα δείξουμε την πίστη μας με έναν δικό μας εσωτερικό τρόπο καθένας», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα είμαστε γεροί για να γιορτάσουμε με τον πατροπαράδοτο χριστιανικό τρόπο το Πάσχα του χρόνου.

Σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Η κρίση που περνά η ελληνική κοινωνία και οικονομία δεν θα είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Ολόκληρος ο κόσμος έχει μπει σε τροχιά ύφεσης. Δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση η Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως έχει ένα πολύ ισχυρό όπλο. Απέκτησε μια σειρά θετικά κεκτημένατα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Μπορεί, εκ πρώτης όψεως να μη φαίνεται ότι είναι καθαρά οικονομικού περιεχομένου, όμως στην πραγματικότητα θα έχουν επίδραση στην οικονομία μας. Οι Έλληνες πετύχαμε να χτίσουμε μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος, στην κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία, χάρις τις έγκαιρες και κρίσιμες αποφάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να έχει σχετικά περιορισμένες απώλειες σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανακαλύψαμε ξανά την καρτερικότητα, την υπομονή, την δυνατότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Όλα αυτά πρέπει να μας γίνουν ένα τεράστιο μάθημα ζωής, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε και την επόμενη μέρα που σταδιακά θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε από οικονομική άποψη».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για πρόωρες εκλογές. Και πρόσθεσε: «Είναι πεντακάθαρη και σαφής η απάντηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε να το συζητά κανείς. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή λαϊκή εντολή και ο πρωθυπουργός έχει πανίσχυρη επιρροή και πολιτική ηγεμονία στη χώρα, αυτή τη στιγμή. Εχει όλη τη δύναμη και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει μπροστά της η χώρα λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Κρίση που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι δεν ξεπερνιέται σε λίγες εβδομάδες. Μπορεί σταδιακά να μπούμε σε μια κανονικότητα, αλλά οι επιπτώσεις στη ζωή μας θα είναι ισχυρές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστεί ενότητα, αλληλεγγύη, προσαρμοστικότητα, σκληρή δουλειά και καρτερικότητα για να βγούμε από αυτήν την κρίση».